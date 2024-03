Das Halving wird für den 19. April erwartet. Dabei wird die Belohnung, die Miner pro Block erhalten, von 6,25 auf 3,125 Bitcoins sinken, um die Prägung neuer Münzen zu verlangsamen. Während ein abnehmendes Angebot in der Vergangenheit die Preise in die Höhe getrieben hat, können sich auch steigende Produktionskosten auf den Bitcoin-Preis auswirken, da weniger Miner in der Lage sind, profitabel zu bleiben.

"Es könnte auch zu einer horizontalen Integration durch Fusionen und Übernahmen zwischen Bitcoin-Minern in verschiedenen Regionen kommen, um Synergien in ihrem Geschäft zu nutzen", schlussfolgerten die Analysten von JPMorgan und merkten an, dass der Anteil der börsennotierten Miner an der Hashrate wahrscheinlich steigen werde.

Bitcoin hat sich seinem Allzeithoch von etwa 69.000 US-Dollar angenähert und notiert am Freitag bei 62.191,90 US-Dollar. Innerhalb der letzten vier Wochen ist die Kryptowährung um fast 45 Prozent gestiegen.

Auch Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital, erwartet zumindest kurz- oder mittelfristig einige pessimistische Signale, wie er am Donnerstag gegenüber Bloomberg TV erklärte: "Ich würde sagen, wir sind auf einem sehr schaumigen Niveau angelangt."

"Ich wäre nicht überrascht, wenn es zu einer Korrektur und Konsolidierung käme", fügte er in dem Interview hinzu. "Wenn er korrigiert, könnte er bis in die Mitte der 50.000 US-Dollar-Marke korrigieren, bevor er zum neuen Höchststand abhebt."

