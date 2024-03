Carbios' revolutionäre Technologie, die Plastikschnipsel mit speziellen Enzymen zersetzt, sodass daraus neue Kunststoffe entstehen können, hatte 2020 für eine Hype um die Aktie der Franzosen gesorgt. Globale Marken wie L’Oréal, Pepsico und Nestlé bekundeten Interesse an der Carbios-Technologie und die Papiere kletterten von sechs auf über 50 Euro. Inzwischen notiert die Aktie bei etwa 25 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten büßte die Aktie etwa 30 Prozent ein.

Geht es nach Berenberg Research, dürfte sich die Aktie bald wieder Richtung der alten Höchststände bewegen. Analyst Agaud sieht das Kursziel für Carbios bei 51 Euro, eine glatte Verdopplung. Der nächste wichtige Treiber für die Aktie sei die Ankündigung der ersten kommerziellen Lizenz, die bis Ende 2024 erwartet wird. Dies würde die Sichtbarkeit hinsichtlich der Lizenzgebühren erhöhen und die Preisgestaltung in der neuen Industrie beeinflussen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

