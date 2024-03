Vor Powell und US-Arbeitsmarktdaten: Aktienmärkte "unsinkbar"?

Die US-Aktienmärkte scheinen "unsinkbar" (aktuelle Headline von CNN) im Vorfeld der Anhörung von Fed-Chef Powell am Mittwoch und den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Nichts scheint die Rally der Aktienmärkte stoppen zu können, die Euphorie um KI triumphiert über die weiter schwindenden Aussichten für sinkende Zinsen. Wird Fed-Chef Powell am Mittwoch die Euphorie dämpfen? Je höher die Märkte klettern, umso weniger kann die Fed die Zinsen senken, ohne die nächste Welle an Nachfrage und damit Inflation auszulösen. Unter der Oberfläche aber spielen sich spannende Entwicklungen ab..

Hinweis aus Video: