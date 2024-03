In einem beispiellosen Schritt hat die Europäische Kommission Apple eine Geldstrafe von 1,84 Milliarden Euro auferlegt, die erste dieser Art für den Technologiegiganten. Der Vorwurf: Apple habe Spotify und anderen Musikstreaming-Diensten untersagt, ihre Nutzer über Angebote außerhalb des App Stores zu informieren.

Die EU-Kommission begründete die Strafe mit dem Vorwurf unfairer Handelsbedingungen – ein in Antitrust-Fällen relativ neues Argument, das auch von der niederländischen Antitrust-Agentur in einem Urteil gegen Apple im Jahr 2021 aufgegriffen wurde. Die verhängte Strafe übersteigt die erwarteten 500 Millionen Euro deutlich. Die Apple-Aktie liegt am Montag vorbörslich knapp 1,5 Prozent im Minus.