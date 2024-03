Ark Invest hat seit Anfang Februar 2,53 Millionen Archer-Aktien erworben, über die Hälfte davon nach Veröffentlichung des Zahlenwerks von Archer, wie aus den täglichen Handelsaktivitäten von Ark hervorgeht. Archer Aviation meldete einen Quartalsverluste von 34 Cent pro Aktie, was die Konsensschätzung der Analysten von 28 Cent verfehlte.

"Unsere Gesamtbetriebskosten für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2023 stellen Investitionen dar, die erforderlich sind, um die Schlüsselelemente unseres Kommerzialisierungsplans zu erreichen. Wir haben weiterhin in Design, Entwicklung, Test- und Zertifizierungsaktivitäten für unser Midnight-Flugzeug investiert", so das Unternehmen in einem Brief an die Aktionäre.