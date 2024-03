Weinheim, Deutschland, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) - Dienstleistungen und

Technologielösungen auf Basis von Large-Language-Modellen,

Multi-Cloud-Plattformen und offener Framework-Architektur



Syntax Systems, einer der weltweit führenden Anbieter von Technologielösungen

und Dienstleistungen für das Implementieren und Managen von Cloud-Anwendungen,

baut sein Generative-AI-Portfolio aus: Die neue, leistungsstarke Suite

AI-basierter Dienstleistungen und Technologielösungen richtet sich an

mittelständische und große Unternehmen. Die Suite bindet unterschiedlichste

Daten aus ERP-Systemen und anderen Unternehmensanwendungen ein - und bringt

damit das Potenzial von Generative AI (GenAI) wirkungsvoll ins tägliche

Business.





"Für Unternehmen, die ihren Business-Herausforderungen mit Innovation undTransformation begegnen wollen, ist Generative AI ein echter Gamechanger", sagtMarcelo Tamassia, CTO von Syntax. "Syntax hat es sich zur Aufgabe gemacht, seineKunden dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten von GenAI genau in dem Rahmenund auf die Weise zu nutzen, wie sie sie brauchen. Wir freuen uns, Unternehmenjetzt ein umfassendes und flexibles Portfolio an GenAI-Services und-Technologielösungen anbieten zu können - unabhängig von ihrem aktuellenAI-Reifegrad."Syntax GenAI Services: Maßgeschneiderte Use Cases Die Syntax GenAI Serviceshelfen Unternehmen dabei, die Möglichkeiten von GenAI auszuloten, eigene UseCases mit Differenzierungspotenzial zu identifizieren und GenAI-gestützteLösungen zu entwickeln, die Produkte, Prozesse und Kundenerfahrungen verbessernkönnen.Die Syntax GenAI Services umfassen:- Syntax Industry AI Exploration Workshop: AI-Spezialisten mit Branchenexpertisestellen in zweitägigen Workshops die neuesten Trends und Möglichkeiten vonGenAI speziell für die Branche des Kunden vor. Gemeinsam mit den Teilnehmernund entlang der konkreten Business-Herausforderungen identifizieren undpriorisieren sie potenzielle GenAI-Anwendungsfälle und Möglichkeiten.- Syntax GenAI Solution Factory: Hier bündelt Syntax ein globales Team von DataScientists, Technikern, ERP-Experten und Entwicklern, die GenAI-gestützteLösungen auf Basis branchenbewährter Best Practices und Methoden entwerfen undimplementieren - beispielsweise kundenspezifische APIs, mobile Anwendungen,Chatbots, natürlichsprachliche Schnittstellen und Hyper-Automation-Prozesse.Syntax GenAI Platform: Enterprise-Lösungen ohne Einschränkungen Die Syntax GenAISolutions ermöglichen es Unternehmen - über die jeweils am besten geeigneteCloud-Plattform - individuelle GenAI-Anwendungen auf Basis passenderLarge-Language-Modelle (LLMs) und einer offenen Kubernetes-Architektur zu