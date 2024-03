DAX – eilt von Rekord zu Rekord

Der DAX hat nach dem neuen Rekordhoch eine Verschnaufpause eingelegt, was für den Trend auch gut so ist. Die überkaufte Indikatorenlage konnte damit noch nicht abgebaut werden. Der Abstand zur 21-Tage-Durchschnittslinie ist noch immer recht groß, weshalb die neu begonnene Korrekturbewegung noch nicht abgeschlossen sein dürfte. Die Saisonalität zeigt zwar erst Ende März eine positive Lage an, scheint sich aber nach vorne verschoben zu haben.

S&P500 – intakter Aufwärtstrend mit kleinen Korrekturen

Die immer wieder zwischenzeitlichen kleinen Rückgänge zeigen, dass der Aufwärtstrend beim S&P500 weiterhin sehr stabil ist. Die Indikatoren halten sich seit Monaten im überkauften Bereich auf, was bei einem solch stabilen Trend nicht ungewöhnlich ist. Auch die Divergenzen werden bislang ohne Probleme weggesteckt. Früher oder später wird es zu einer ausgeprägteren Korrektur kommen, was die Anleger derzeit aber kaum stört. Die beste saisonale Phase steht nun bevor, weshalb der Trend aber noch etwas weiterlaufen dürfte.

Gold – fast wie aus dem Nichts

Jetzt hat es Gold auf Schlusskursbasis endlich geschafft, sich von der 2.000er-Marke zu lösen und neue Höhen zu erreichen. Dieser Anstieg kam fast aus dem Nichts. Drei Tage haben gereicht, um nachhaltig über 2.100 USD zu steigen. Auch wenn nun eine Korrektur anstehen dürfte, stehen die Chancen gut, dass der neue dynamische Anstieg weiter veredelt wird.

