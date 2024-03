"Mit der Fokussierung auf die Erhöhung des Anteils seiner High-Value-Produkte dürfte Schott Pharma mittelfristig über seinen Referenzmarkt hinauswachsen und gleichzeitig die Marge ausbauen", schreibt der Analyst in einer Analyse am Mittwoch.

Schott Pharma bleibt optimistisch und sieht die eigene Umsatzprognose am unteren Ende des Zielkorridors von 9 bis 11 Prozent organischem Wachstum als konservativ an. BofA erwartet ein Wachstum von etwa 10 Prozent für das Geschäftsjahr 2024.

Verglichen mit dem italienischen Branchenkollegen Stevanato wird Schott Pharma derzeit mit einem 20-prozentigen Abschlag gehandelt. Zu Unrecht, wie der BofA-Analyst findet. "Wir sehen keinen Grund, warum Schott Pharma mit einem Abschlag gehandelt werden sollte, wenn die Erfolgsbilanz gut bleibt."

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 war der Umsatz um 8 Prozent auf 232 Millionen Euro gestiegen. Beim EBITDA standen - auch Dank positiver Währungseffekte - 73 Millionen Euro zu Buche.

Während die Auftragseingänge in Asien und Lateinamerika sich normalisiert haben und Europa eine Aufwärtsbewegung zeigt, hinkt die US-Region noch hinterher. Trotz der Herausforderungen setzt das Management die geplanten Kapitalausgaben fort. Dazu gehören Investitionen in Glas-Spritzen in Ungarn und Ampullen in Serbien. Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit Kapitalausgaben in Höhe von 200-230 Millionen Euro gerechnet, die das organische Wachstum und die Expansion des Unternehmens vorantreiben sollen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

