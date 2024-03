MARBURG/GIESSEN (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen für die nicht-ärztlichen Beschäftigten des Universitätsklinikums Gießen und Marburg ist ein Tarifabschluss erreicht worden. Die Geschäftsführung und die Gewerkschaft Verdi einigten sich am Mittwoch auf eine "deutliche Gehaltserhöhung" in einem Mix aus Inflationsausgleichsprämie und Tabellenerhöhung in zwei Stufen plus Zulagen und Jobticket, wie der Sprecher des Universitätsklinikums und Verdi am Abend mitteilten. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025.

Die Gewerkschaft Verdi hatte vor Beginn der Gespräche auf ein verbessertes Angebot für die rund 7000 Beschäftigten gepocht und andernfalls auch einen längeren Streik ins Spiel gebracht. Parallel zu den Verhandlungen hatte sie zudem zu Warnstreiks an beiden Standorten des Klinikums aufgerufen./sck/DP/jha

Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 11,90EUR auf Tradegate (06. März 2024, 17:39 Uhr) gehandelt.