Zinsen und Tech-Aktien: Das Erdbeben unter der Oberfläche!

Unter der vermeintlich ruhigen Oberfläche spielt sich derzeit ein Erdbeben bei Tech-Aktien statt - und das gilt auch für die Zinsen! Denn die Bank of Japan wird wohl nach starken Lohnsteigerungen in Japan bereits im März die Zinsen anheben - damit würde die letzte Tankstelle für kostenloses Geld wegfallen. Der Yen daraufhin mit einer Rally, der lange euphorische Nikkei im Sinkflug. Gestern hat Fed-Mitglied Kashkari dann die eigentlich entscheidende Frage gestellt: warum sollten wir Zinssenkungen machen, wenn die US-Wirtschaft robust bleibt? Und an der Wall Street muß die Nvidia-Rally das Wegbrechen von Apple, Tesla und Google kompensieren. Wie lange geht das noch?

