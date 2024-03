Denn die Wirtschaftslage in Brasilien hellt sich weiter auf und deutet auf vielversprechende Entwicklungen hin. Die Inflationsrate ist im Rückwärtsgang und die Banco Central do Brasil konnte sich erlauben, die Leitzinsen im Dezember 2023 auf 11,75 Prozent zu senken. Was ein Investment am Zuckerhut aber interessant macht: Es ist eine Steuerreform in die Wege geleitet worden, die das System vereinfachen und die Unternehmen wettbewerbsfähiger machen soll.



Drei brasilianische Aktien mit Kurspotential



Seit dem vergangenen Jahr schreibt StoneCo (WKN: A2N7XN) wieder schwarze Zahlen und hat sich für die Zukunft ehrgeizige Ziele gesetzt. Der Anbieter von Finanzdienstleistungen und Softwarelösungen für die Finanzbranche möchte Jahr für Jahr kräftig wachsen. Im vierten Quartal 2023 hat zum Beispiel BlackRock seine Position an StoneCo um etwas mehr als zehn Prozent aufgestockt. Mit einem geschätzten KGV von 14 für das laufende Jahr ist die Aktie auch nicht zu teuer bewertet.





