Rallye am Edelmetallmarkt Der mysteriöse Höhenflug des Goldpreises! Experten ratlos Der Goldpreis erreichte am Freitag ein neues Allzeithoch von 2.195 US-Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm). Doch was sind die Gründe für die jüngste Rallye? Experten sind ratlos. Die Hintergründe.