London, Ontario und Boston, Massachusetts, den 11. März 2024 - Sernova Corp. (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein in der klinischen Phase befindliches Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Therapeutika der regenerativen Medizin für Patienten mit chronischen Erkrankungen konzentriert, gab heute bekannt, dass Nicholas J. Rossettos, CPA, als Interim Chief Financial Officer (CFO) verpflichtet wurde.

Mit seiner umfangreichen Führungserfahrung im Finanzbereich innerhalb der Biotech-Branche bringt Nick eine neue Perspektive und eine starke Erfolgsbilanz in das Sernova-Team während dieser Übergangsphase ein. Das Unternehmen hat eine formelle Suche nach einem permanenten Finanzvorstand (CFO) eingeleitet und rekrutiert zudem aktiv weitere qualifizierte Fachkräfte, um wichtige Führungspositionen zu besetzen und das Senior Executive Team zu verstärken, was mit der Aufnahme von Cynthia Pussinen als Chief Executive Officer und Modestus Obochi als Chief Business Officer begonnen hat. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Sernova über die nötige Expertise verfügt, um seine strategische Vision umzusetzen und das Unternehmen voranzubringen, indem es Patienten weltweit lebensverändernde Therapien zur Verfügung stellt.

David Swetlow, Chief Financial Officer, ist nicht mehr für das Unternehmen tätig. Das Arbeitsverhältnis von Herrn Swetlow wurde aus wichtigem Grund gekündigt, nachdem das Board of Directors die Ergebnisse eines unabhängigen Rechtsberaters im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung über angebliches Fehlverhalten erhalten und geprüft hatte. Ein weiterer leitender Angestellter des Unternehmens wurde in Erwartung des endgültigen Untersuchungsergebnisses beurlaubt. Es wird nicht erwartet, dass die Vorwürfe, sollten sie sich bestätigen, die Jahresabschlüsse des Unternehmens oder seine Berichtspflichten wesentlich verändern oder beeinflussen.

Die Mission von Sernova bleibt unverändert: die Verbesserung des Lebens von Patienten durch bahnbrechende Innovationen und einfühlsame Pflege. Das Board of Directors und das Management-Team sind sehr dankbar für das Engagement sowie die harte Arbeit der Mitarbeiter, Partner und Stakeholder des Unternehmens und sind weiterhin fest entschlossen, in allen Aspekten ihrer Tätigkeit die höchsten Standards in Bezug auf Integrität, Transparenz und Verantwortlichkeit einzuhalten.