NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea gleich um zwei Schritte von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 44 Euro deutlich angehoben. Nach dem Kursrückgang in den vergangenen 18 Monaten erscheine die Aktie des Anlagenbauers auf dem aktuellen Niveau äußerst attraktiv, begründete Analyst Sebastian Kuenne sein positives Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem preise das Papier einen starken Gewinnrückgang für 2024 ein, was er für unwahrscheinlich halte. Mit der Aussicht auf eine allmähliche Erholung des Milch- und Lebensmittel-Absatzmarktes bis Ende 2024 habe er auch seine Schätzungen für 2025 erhöht./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 01:54 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 01:54 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 37,50EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2024, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sebastian Kuenne

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m