FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach Geschäftszahlen für 2023 von 166 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alles in allem sei die Anlage-Story intakt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Laborsparte setze das Management des Chemie- und Pharmakonzerns auf eine Erholung in diesem Jahr. Eine prognostizierte Erholung auch im Geschäft mit Halbleitermaterialien ab dem zweiten Halbjahr sei indes eine positive Überraschung./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 157,6EUR auf Tradegate (12. März 2024, 11:48 Uhr) gehandelt.



