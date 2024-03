Getreidehändler mit Zahlen Entwarnung nach Bilanzskandal: Diese Aktie dürfte jetzt kräftig steigen! Bei Getreidehändler ADM wurden im Januar Ungereimtheiten in der Bilanzierung bekannt, die Aktie crashte an einem Tag so stark wie zuletzt 1929. Jetzt geben die am Dienstag vorgelegten Zahlen Entwarnung.