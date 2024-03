Der Handel im Währungspaar EUR / USD gestaltet sich aktuell vergleichsweise ereignislos. Am vergangenen Freitag fielen die neu geschaffenen Stellen im Februar in den USA zwar besser aus, als erwartet, die revidierten Januar-Zahlen machten den kurzen positiven Effekt zugunsten des Dollar aber wieder zunichte. Da zugleich die aktuellsten Inflationsdaten die Fed zur Vorsicht mahnen und nicht für Zinsschritte vor Juni sprechen, wird auch immer unwahrscheinlicher, dass EUR / USD seine Rally fortsetzt und weiter Kurs auf 1,11 nimmt.

EUR / PLN

Das Währungspaar erreichte am Dienstag unter 4,28 den niedrigsten Stand seit vier Jahren. Seit der Parlamentswahl in Polen im vergangenen Herbst hat der Zloty Rückenwind. Auch die unterschiedlichen Zinsniveaus sprechen dafür, dass der Höhenflug der polnischen Währung weiter anhält. Während ein Zinsschritt der EZB zur Jahresmitte immer wahrscheinlicher wird, könnte die Polnische Nationalbank 2024 die Füße still halten. Aus heutiger Sicht dürfte der Abwärtstrend bei EUR / PLN anhalten, lediglich ein unvorhergesehenes Ereignis könnte den Zloty kurzfristig schwächen und für eine Trendwende sorgen.

EUR / HUF

In der Regel laufen die Währungen Osteuropas zum Euro im Gleichschritt, bei EUR / HUF ist es anders. Der Forint zeigte sich am Dienstag so schwach, wie seit dem Jahreswechsel 2022 / 2023 nicht mehr. Grund ist die erneute Unsicherheit über EU-Zahlungen an Ungarn. Ende 2023 hatte die EU-Kommission trotz Zweifeln an Ungarns Rechtsstaatlichkeit Milliarden-Hilfen freigegeben. Nun hat der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments einer Klage gegen die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof den Weg geebnet. Die damit verbundene Unsicherheit belastet die ungarische Währung und dürfte, solange der Rechtsstreit dauert, einen Einfluss auf den weiteren Kursverlauf bei EUR / HUF haben.

Gastautor: Thomas Steiner, Deputy Head of FX Dealing.

Ebury unterstützt international tätige Unternehmen bei Transaktionen in mehr als 130 Währungsräumen und bietet darüber hinaus Handelsfinanzierungen und maßgeschneiderte Risikomanagement-Lösungen an. Das Londoner Fintech hat Niederlassungen an vierzig Orten weltweit und betreut am Standort Düsseldorf deutsche Kunden. Das Team stellt ab sofort jede Woche die spannendsten Währungspaare vor und gibt Insights direkt aus dem Handelsraum