Das Rosinenpicken geht weiter

von Sven Weisenhaus

Ganze 12 Tage lang hat der Dow Jones kein neues Rekordhoch erreicht. Das ist in der aktuellen Aufwärtsbewegung eine echte Seltenheit. Und mit dem Kursrutsch vom Dienstag der vergangenen Woche hatte sich der US-Aktienindex immerhin mal wieder um etwas mehr als 2 % von seinem Rekordhoch entfernt. Einen solchen Kursrückgang hatte es seit dem Tief vom 27. Oktober zuvor nur ein einziges Mal gegeben – und das ist gar nicht so lange her (siehe folgender Chart).