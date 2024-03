BERLIN (dpa-AFX) - Beim Kampf gegen den Klimawandel sieht der Deutsche Ethikrat zunächst den Staat in der Verantwortung - aber auch jeden Einzelnen. "Eine moralische Kritik an Entscheidungen im Bereich der privaten Lebensführung und des Konsums ist kein Ersatz für notwendige politische Maßnahmen", schreibt der Rat in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Stellungnahme zum Thema Klimagerechtigkeit.

Bei Fragen der Klimagerechtigkeit geht es darum, wie der Umgang mit dem Klimawandel möglichst gerecht zu gestalten ist, und zwar sowohl mit Blick auf die Folgen der Erderwärmung als auch die Kosten oder Belastungen, die der Kampf gegen die Erderhitzung mit sich bringen kann.