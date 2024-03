Aktien Osteuropa Schluss Verluste außer in Prag Osteuropas Aktienmärkte haben am Mittwoch großteils mit Verlusten geschlossen. Das durchwachsene internationale Umfeld lieferte keine klare Vorgabe. Während Westeuropas Handelsplätze überwiegend im Plus notierten, fanden die US-Börsen keine …