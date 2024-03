FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Klöckner & Co von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 9 Euro angehoben. Der Stahlhändler habe 2023 erfolgreich einen immensen strategischen Wandel vollzogen, schrieb Analyst Jeremy Garnier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Geschäftsbericht. Im Fokus stünden nun Regionen mit besonders hohem Potenzial./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 08:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 08:12 / MEZ