Element79 Gold - Bilanzbereinigung soll Weg für Wachstum freimachen

Die Neuausrichtung auf Projektebene ist bereits vorangeschritten. Die kanadische Element79 Gold (WKN A3EX7N / CSE ELEM) konzentriert sich mittlerweile vor allem darauf, die Produktion auf der historischen Gold- und Silbermine Lucero in Peru wieder in Gang zu bringen. Auch auf der Unternehmensseite aber gibt es wichtige Fortschritte.

Denn wie Element79 jetzt meldet, konnte man durch die auf einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigte Begleichung von Verbindlichkeiten durch die Ausgabe von Aktien 3,76 Mio. Dollar aus der Bilanz nehmen. Damit würden die Weichen auf Wachstum gestellt, so das Unternehmen. Insgesamt wurden dazu 3,76 Mio. Aktien ausgegeben, hieß es weiter.

Die außerordentliche Hauptversammlung hatte darüber hinaus die Übertragung von Verbindlichkeiten von Crescita Capital LLC auf Tellus LLC abgesegnet, eine renommierte dritte Partei. Damit konnte ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 2 Mio. Dollar, ebenfalls zu 0,10 Dollar pro Aktie, in Aktien von Element79 Gold umgewandelt werden.

Bilanz bereinigt

James C. Tworek, CEO von Element79 Gold Corp, erklärte: „Das Board und das Managementteam des Unternehmens haben ihr starkes Engagement für die Verbesserung der Bilanz zum Ausdruck gebracht, und wir sind der Meinung, dass wir mit dem Abschluss der Schuldentilgung dieses Ziel erreichen konnten. Der willkommene Zugang von Tellus LLC als strategischem Aktionär stützt die gemeinsame Vision, Element79 Gold Corp. in ein produzierendes Bergbauunternehmen umzuwandeln. Weitere Arbeiten zur Sicherstellung einer sofortigen Finanzierung für die Weiterführung der Projektentwicklung finden bei strategischen Investoren großen Anklang. Dies stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, seine Ziele für 2024 zu erreichen.“

Erste Tranche einer Kapitalerhöhung abgeschlossen

Gleichzeitig kann Element79 vermelden, dass man wie am 11. März angekündigt 250.000 CAD an frischem Kapital über die Ausgabe von 1.086.956 Einheiten, zu 0,23 CAD pro Einheit des Unternehmens in einer Privatplatzierung aufnehmen konnte. Jede Einheit, wurde mitgeteilt, besteht dabei aus einer Stammaktie von Element79 sowie einem Warrant mit einem Ausübungspreis von 0,35 CAD für zwei Jahre ab Ausgabe der Warrants.

Allerdings kann die Ausübung der Warrants beschleunigt werden, sollten die Aktien des Unternehmens an der Börse in Nordamerika, an der sie dann gelistet sind, zehn Tage in Folge über 0,40 CAD notieren. In der Zwischenzeit will Element79 nicht nur die zunächst angestrebten 400.000 CAD der Privatplatzierung vollmachen, sondern das Volumen der Finanzierung sogar auf 600.000 CAD erhöhen.

Fazit: Es ist gut zu sehen, dass Element79 Gold nun Fortschritte an allen Fronten macht. Die Bereinigung der Bilanz von den genannten Verbindlichkeiten ist ein wichtiger Schritt, um den Weg für weiteres Wachstum freizumachen. Wir bleiben an dieser interessanten Story dran.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Element79 Gold Corp. halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Element79 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.