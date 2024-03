Sitka Gold legt Schwerpunkt 2024 auf Flaggschiffprojekt RC Gold

Als Projektentwickler verfügt Sitka Gold (TSX: SIG, FSE: 1RF, WKN: A2JG70) gleich über eine ganze Reihe von Entwicklungsprojekten in unterschiedlichen Stadien. Entwickelt werden dabei sowohl Gold- und Silberprojekte wie auch Liegenschaften, auf denen interessante Kupfervorkommen vermutet werden. Allen Projekten gemeinsam ist, dass sie in bergbaufreundlichen Regionen liegen und damit von den Rahmenbedingungen her betrachtet ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung mitbringen.

Im Jahr 2024 wird sich das Hauptaugenmerk des Unternehmens auf sein RC-Goldprojekt im Yukon richten. Hier konnte Sitka Gold vor kurzem eine erste abgeleitete Goldressource von 1,34 Millionen Unzen Gold definieren. Im Winter begann ein Diamantbohrprogramm, das noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Es dient der Erweiterung der Ressource. Da die Ressource auf RC Gold bislang noch in alle Richtungen offen ist, dürfen die investierten Anleger damit rechnen, dass auch die aktuellen Bohrungen Erfolge bringen werden und die Erweiterung der Ressource gelingen wird.

In 2024 möchte Sitka Gold auf dem Projekt insgesamt 15.000 Bohrmeter abteufen. Die aktuellen Bohrungen schließen dabei an Bohrloch 47 an, das im Jahr 2023 südlich der aktuellen Goldlagerstätte Blackjack gebohrt wurde. Sie enthält 900.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,83 g/t. Das Bohrloch 47 enthielt den bisher besten goldmineralisierten Abschnitt auf dem Grundstück und ergab 219,0 m mit 1,34 g/t Gold, einschließlich 124,8 m mit 2,01 g/t Gold und 55,0 m mit 3,11 g/t Gold.

Die Bohrungen im Jahr 2024 werden sich weiterhin auf die Erweiterung der kürzlich entdeckten Goldlagerstätten Blackjack und Eiger konzentrieren. Auf Eiger konnte Sitka Gold bislang 440.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,50 g/t Gold abgrenzen. Beide Lagerstätten sind etwa 1,5 Kilometer von einander entfernt und die Bohrungen werden auch darauf abzielen, die Zone Saddle zu erweitern. Sie befindet sich auf halbem Weg zwischen den Lagerstätten Blackjack und Eiger. Damit stellt diese Zielzone mit gleich drei attraktiven Lagerstätten ein besonders aussichtsreiches Teilgebiet innerhalb des 386 Quadratkilometer großen, zusammenhängenden Grundstücks dar.



Übersichtskarte der Projekte von Sitka Gold; Quelle: Sitka Gold

Für das Alpha-Gold-Projekt im US-Bundesstaat Nevada liegen die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen bereits vor. Das Projekt liegt 40 Kilometer südöstlich des Cortez-Komplexes von Nevada Gold Mines und befindet sich am südöstlichen Ende des Cortez-Trends. Im Rahmen der 2023 auf Alpha Gold durchgeführten Arbeiten wurden vier Löcher mit insgesamt 1027,3 Meter niedergebracht. Die Bohrungen des Jahres 2023 ergaben ebenso wie frühere Bohrungen in allen Bohrlöchern breite Goldabschnitte mit reichlich Carlin-Pathfinder-Elementen in einer starken Carlin-artigen Alteration.

Die Bohrungen von 2023 und frühere, weit auseinander liegende Bohrungen zeigen, dass die Goldmineralisierung entlang des 2,5 Kilometer langen Segments der Antiklinale Alpha durchgängig zu sein scheint und ermutigende Hinweise auf höhergradige Zonen aufweist. Ein zusätzliches 4,5 Kilometer langes Segment der Antiklinale Alpha, das sich nach Süd/Südost in Richtung Frazier Creek fortsetzt, wurde noch nicht durch Bohrungen erprobt. Vier erste Gesteinssplitterproben, die bei Frazier Creek an der Oberfläche genommen wurden, ergaben bis zu 0,775 g/t Gold, was das gesamte Oberflächengold aus dem Gebiet Alpha NW bei weitem übertrifft und das Potential dieses Gebiets eindrucksvoll unterstreicht. Die Bohrungen und die geologische Modellierung sprechen weiterhin für ein großes Goldsystem vom Typ Carlin mit äußerst aussichtsreichen, aber bislang noch nicht erprobten Zielen und einem hervorragenden Potential für die Entdeckung einer hochgradigen Kernzone.



Karte des Alpha-Projekts von Sitka Gold; Quelle: Sitka Gold

Last but not least hat Sitka Gold in der Zwischenzeit auch wichtige Genehmigungen für die geplanten Bohrungen auf dem Burro-Creek-Projekt in Arizona und dem Coppermine-River-Projekt in der kanadischen Provinz Nunavut erhalten. Sie werden es dem Unternehmen ermöglichen, auch hier schon bald die ersten Untersuchungen zur Tiefe hin zu starten. Mit einem Kassenbestand von aktuell etwa 7,5 Millionen Kanadische Dollar (CAD) ist Sitka Gold zudem gut kapitalisiert und finanziell stark genug, um die in diesem Jahr geplanten Arbeitsschritte umsetzen zu können.

„Von Anfang an war es das Ziel von Sitka, ein Portfolio von vielversprechenden Mineraliengrundstücken zusammenzustellen, das eine Diversifizierung über wichtige Zielmineralien und bergbaufreundliche Gerichtsbarkeiten bietet“, fasste Cor Coe, CEO von Sitka Gold die Strategie des Unternehmens zusammen. „Nachdem wir dies erreicht hatten, verbrachte Sitka die letzten Jahre damit, diese Grundstücke systematisch durch verschiedene Explorationsphasen voranzutreiben. Die Ergebnisse dieser Bemühungen haben zu mehreren Entdeckungen und Meilensteinen geführt, wobei der jüngste die Weiterentwicklung von RC Gold von einem Entdeckungsloch zu einer ersten Mineralressourcenschätzung von 1,34 Millionen Unzen Gold innerhalb von nur zwölf Monaten war. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Vergrößerung dieser Ressource in Richtung einer kritischen Masse, während wir mehrere zusätzliche bohrbereite Ziele auf RC Gold erkunden, die reif für eine Entdeckung sind. Wir freuen uns auch darauf, unsere Explorationsbemühungen bei Alpha Gold fortzusetzen, wo wir ein großes Carlin-artiges Goldsystem entdeckt haben, das das Potential hat, eine beträchtliche Goldressource zu beherbergen, ähnlich wie andere Lagerstätten entlang des Cortez-Trends, wo bis heute über 50 Millionen Unzen Gold entdeckt wurden. Mit den nun vorliegenden Bohrgenehmigungen für Coppermine River und Burro Creek sowie finanziellen Mitteln in Höhe von etwa 7,5 Millionen CAD ist Sitka gut positioniert, um das Potential seines Mineralienportfolios weiter zu erschließen und zusätzlichen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.“

