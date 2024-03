Nach Darstellung von SMC-Research hat Blue Cap das schwierige Jahr 2023 gut bewältigt und visiert für 2024 eine leichte Umsatzsteigerung und eine Margenverbesserung an. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet, dass in diesem Fall und bei einer Umsetzung der geplanten Exits der hohe Bewertungsdiscount der Aktie abgebaut werden sollte.

Das Jahr 2023 sei laut SMC-Research konjunkturell sehr schwierig gewesen. Blue Cap habe es aber mit einem nur moderaten Rückgang der Erlöse (-6 Prozent auf 273,3 Mio. Euro) und der bereinigten operativen Marge von 9,3 auf 8,5 Prozent ganz gut bewältigt. Das Management habe im Jahresverlauf umfangreiche Verbesserungsprozesse in den Beteiligungen in Gang gesetzt, um für alle denkbaren Gegebenheiten („All-Weather“-Ansatz) gerüstet zu sein. Erste positive Effekte dieser Maßnahmen seien bereits im Schlussquartal in Form eines Margenanstiegs zu beobachten gewesen, zudem habe sich ab dem Herbst auch die Umsatzentwicklung etwas belebt. Da sich diese Tendenz zu Jahresanfang 2024 fortgesetzt habe, zeige sich der Vorstand sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des ersten Quartals und bezeichne die Entwicklung als „über Plan“. Für das Gesamtjahr sei zwar trotzdem nur eine leichte Umsatzsteigerung in Aussicht gestellt worden, aber die operative Marge solle wieder steigen.