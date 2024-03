STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Allianz (WKN ME517Q) Die Allianz-Aktie lässt sich auf ihrem Weg nach oben derzeit nicht aufhalten. Mit 267,70 Euro wurde am Freitag ein neues 12-Monats-Hoch markiert. Unterstützung bekommen die Papiere des Versicherungskonzerns von mehreren Analysehäusern. Diese bestätigen ihre buy-Einstufung und geben Kursziele um 300 Euro an. Dabei werden unter anderem die überdurchschnittliche Dividendenrendite sowie positive Effekte durch Aktienrückkaufprogramme hervorgehoben. Ein Discount-Call-Optionsschein auf die Allianz steht heute weit oben auf der Einkaufsliste der Anleger. 2. Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN ME15QU)

Vonovia gab am Freitag einen Verlust für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 6,8 Milliarden Euro an. Dieser resultierte aus einem Rekordbewertungsverlust von 10,65 Milliarden Euro, der im Zuge einer Portfolio-Neubewertung anfiel. Die Aktie des Immobilienkonzerns rutschte daraufhin um rund 10 % auf 24 Euro ab. Heute geht es wieder aufwärts, derzeit kostet ein Anteilsschein 24,95 Euro und damit 3,6 % mehr als am Vortag. Stuttgarter Anleger setzen auf eine weitere Erholung, sie kaufen einen Call-Optionsschein auf Vonovia. 3. Knock-out-Call auf Bitcoin (WKN VD1KDK)

Der Bitcoin setzt seine Rekordjagd unvermindert fort. Vor dem Wochenende stieg er auf ein neues Allzeithoch von 73.738 US-Dollar, damit konnte er seinen Wert innerhalb der letzten 12 Monate um über 150 % steigern. Derzeit notiert die bekannteste Kryptowährung mit 68.172 US-Dollar allerdings wieder ein gutes Stück unter ihrem Rekordstand. Ein Knock-out-Call auf den Bitcoin ist heute an der Euwax gefragt.

Euwax Sentiment Index

Der DAX kämpft zum Start in die neue Handelswoche um die 18.000-Punkte-Marke. Diese konnte er im Handelsverlauf zeitweise überqueren, am Mittag steht er mit 17.972 Punkten etwas darunter. Es reicht dennoch zu einem Kursplus von 0,2 %, das unter anderem robusten Konjunkturdaten aus China zu verdanken ist. Die Stimmung unter den Stuttgarter Anlegern ist etwas verhalten, der Euwax Sentiment zeigt +5 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Gold-Rally hält an: Wer sorgt für den Glanz?

Gold ist so teuer wie nie zuvor. In Euro und in US-Dollar wurden vor einigen Tagen neue Rekordstände erzielt. Was sind die Preistreiber, welche Rolle spielt die wirtschaftliche Entwicklung in China und den USA - Cornelia Frey hakt nach bei Dr. Thorsten Proettel, Finanzexperte bei W&W Asset Management. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=6PMiQr6hHFU

Disclaimer:

