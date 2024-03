Aktien New York Tech-Anleger werden zuversichtlicher vor US-Zinsentscheid Die US-Aktienmärkte sind mit Schwung in die neue Börsenwoche gestartet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch verzeichnen vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq klare Kursgewinne, während es an der Wall Street verhaltener …