Verfallstag-Nachlese

von Torsten Ewert

zunächst eine kurze Nachlese zum Verfallstag und der aktuellen Lage im DAX.

Der DAX zeigte sich in der Verfallstagswoche unerwartet stark, aber auch unentschlossen. So drehte er zwar am Dienstag trotz des schwachen Wochenauftakts vehement nach oben und attackierte in den Folgetagen – anders als von mir erwartet – doch die 18.000-Punkte-Marke:

Er konnte aber diese Marke bisher nicht auf Schlusskursbasis überwinden, sondern fiel immer wieder zurück. Größere Rückschläge aufgrund dieser Abpraller blieben aber aus, sodass der Aufwärtsdruck bleibt. Das zeigt sich auch daran, dass die Stillhalter einen Abrechnungskurs oberhalb von 18.000 Punkten hinnehmen mussten (18.032,44 Punkte).

Nun bleibt abzuwarten, ob dies nur ein Verfallstagseffekt war. Dann könnte der Kurs demnächst wieder deutlicher zurückfallen, denn die Absicherungspositionen, die den DAX bis zum Verfallstermin nach oben getrieben haben, sind weggefallen. Das könnte die Kurse wieder abbröckeln lassen.

Am Freitag sah es schon danach aus; auch die Tageskerze vom Freitag, ein Shooting-Star-Doji, ist kurzfristig klar bearish. Doch bereits ab Montagmorgen machten die Bullen wieder Druck, auch wenn sie es erneut nicht klar über 18.000 Punkte schafften. Zwar gab es gestern einen zweiten bearishen Shooting-Star-Doji, aber vermutlich werden wir erst in der zweiten Wochenhälfte den weiteren Verlauf besser einschätzen können, wenn auch die Reaktion auf die Fed-Sitzung am Mittwoch eingepreist ist.

So weit die Kurse tragen

Bei meinem heutigen Thema bleibe ich zunächst beim DAX und stelle Ihnen eine kleine Quizfrage: Gibt es eine oder mehrere DAX-Aktien, die jemals eine Ver-100-fachung ihres Kurses schafften? Wenn ja, welche?

Kurse, die sich ver-x-fachen

Wie ich auf diese „dämliche“ Frage komme? Ein Kollege warf kürzlich die Frage nach Kursvervielfachern auf, z.B. den berühmten Tenbaggern, also Werten, die sich verzehnfachen. Wenn schon, denn schon, dachte ich mir und durchforstete meine Datenbank nach Aktien, die sich verhundertfacht haben.

Von gut 36.000 Aktien schafften es immerhin fast 1.400 durch diesen anspruchsvollen Filter. Das sind knapp 4 %, also jede 25. Aktie! Hätten Sie eine solche Quote erwartet? Ich nicht, ehrlich gesagt. Bezogen auf den DAX müsste es also gut 1,5 „100-Bagger“ geben, also ein bis zwei Aktien, die sich verhundertfacht haben. (Ein erster kleiner Hinweis für die Antwort auf die Quizfrage…)