"Wir könnten ein Szenario sehen, in dem FOMO-Käufer in Nvidia und andere Tech-Aktien einsteigen", schreibt Ed Yardeni in einer Notiz an seine Kunden. Der Wall-Street-Stratege bezeichnet die Konferenz als "Nvidias dreitägiges KI-Liebesfest für Entwickler".

Anleger, die auf eine weitere KI-induzierte Aktienmarktrallye hoffen, sollten jedoch vorsichtig sein. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Reserve Open Market Committee, FOMC) trifft sich am Dienstag und Mittwoch, um über die Geldpolitik zu beraten. Fed-Chef Jerome Powell könnte in seiner Pressekonferenz am Mittwoch die Aktienrallye zunichtemachen, sagte bereits Thierry Wizman, Stratege bei Macquarie.