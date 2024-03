MicroStrategy hat zwischen dem 11. und 18. März 9.245 Bitcoins für 623 Millionen US-Dollar gekauft, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der US Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht. Der Kauf sowie ein vergangene Woche angekündigter Bitcoin-Erwerb im Wert von 821,7 Millionen US-Dollar wurden beide hauptsächlich durch den Verkauf von Wandelanleihen finanziert.

CEO und Gründer Michael Saylor begann im Jahr 2020 mit dem Kauf von Bitcoin als Inflationsschutz und Alternative zum Halten von Bargeld. Wie Bloomberg berichtet, hält das Unternehmen 214.246 Bitcoins im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar. Die maximale Gesamtmenge der Bitcoins beträgt 21 Millionen. Bisher wurden etwa 19,7 Millionen Token ausgegeben. Es wird geschätzt, dass ab dem Jahr 2140 keine Bitcoins mehr dazukommen werden.