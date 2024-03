PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden und uneinheitlich geschlossen. Klar abwärts ging es vor allem an den Aktienmärkten in Moskau und Warschau, während es in Prag und Budapest eine freundliche Tendenz zu sehen gab.

In Prag verbesserte sich der PX um 0,21 Prozent auf 1495,44 Punkte. Mit gegensätzlichen Entwicklungen bremsten die Schwergewichte CEZ und Erste Group etwas die Entwicklung des tschechischen Aktienmarktes. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ verbilligten sich um 0,6 Prozent, während die Aktionäre der Erste Group ein Plus in Höhe von 1,4 Prozent verbuchen konnten.