Markt für Kryptowährungen Bitcoin taumelt bis fast zur 60.000-Dollar-Marke! Alle Augen auf die Fed Die Talfahrt am Kryptomarkt scheint sich fortzusetzen: Der Bitcoin fiel am Mittwochmorgen zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang März. Der Zinsentscheid der Fed am Abend dürfte die weitere Entwicklung mitbestimmen.