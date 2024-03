Mehrheitliche Übernahme des US-Vertriebspartners DATRON Dynamics Inc.

Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat heute die Übernahme von 51% am vormals unabhängigen US-Vertriebspartner DATRON Dynamics Inc. (35 Mitarbeiter) mit Wirkung zum 1.4.2024 vermeldet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion hat Einfluss auf den Ausblick, der sich umsatzseitig um EUR 2 Mio. erhöht, während das EPS rund EUR 0,12 niedriger erwartet wird. Der 2025er Umsatz der DATRON Dynamics könnte bei rd. EUR 12 Mio. liegen (Herleitung s.u.). Durch die 2025er Guidance implizierte operative Margenverbesserung erhöht sich unser Kursziel. Die DATRON-Aktie ist mit einem 2024er KGV von 8,9 (Median der Peer Group 12,6) weiter günstig.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 17,39. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29197.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die DATRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 9,20EUR auf Tradegate (19. März 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.