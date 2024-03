Der Bitcoin ist nichts für schwache Nerven. Nach dem rasanten Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 73.000 USD ist die Kryptowährung in nur wenigen Tagen um 10.000 USD abgesackt. Dies bekommt auch die Aktie der Bitcoin Group zu spüren. Dabei erwarten Analysten, dass die Handelsplattform ihren Umsatz in 2024 deutlich steigern wird. Schlag auf Schlag geht es derzeit bei Carbon Done Right Developments. Nach der Umbenennung will das Unternehmen nun eine Blockchain-gestützte Handelsplattform für Emissionszertifikate übernehmen und strebt ein Zweitlisting seiner Aktien in London an. Die Aktie ist alles andere als teuer. Für einen Paukenschlag bei der BYD-Aktie sorgt das Kursziel eines Analysten. Demnach besteht mehr als 100 % Kurspotenzial. Verkaufszahlen und Margen sollen sich schnell erholen. Darüber hinaus steht bei den Chinesen Europa im Fokus. Der Autobauer wird Hauptsponsor der kommenden Fußball Europameisterschaft, baut eine Fabrik in Ungarn und will den Absatz vervielfachen.Lesen sie den Artikel hier weiter