In einer Welt, in der Daten der Treibstoff für Innovation und Wachstum sind, nimmt das Risiko von Cyberangriffen immer stärker zu. Die rasante Zunahme von Cyberkriminalität hat die Bedeutung von robusten Sicherheitsmaßnahmen in den Vordergrund gerückt. Im Fokus der Cyberkriminellen stehen persönliche Daten, Passwörter und Kontodaten sowie sensible Unternehmensdaten. Allein bei Unternehmen in Deutschland entstanden im vergangenen Jahr laut statista Schäden in Höhe von insgesamt 205,9 Milliarden Euro durch Datendiebstahl, Industriespionage und Sabotage. 58 Prozent befragter Unternehmen in Deutschland gab an, 2023 mindestens einmal Opfer einer Cyber-Attacke geworden zu sein.

Mit jedem Vorfall – sei es eine Datenpanne bei einem Technologieriesen oder der Angriff auf die Infrastruktur eines Landes – wird deutlicher, dass Investitionen in Cybersecurity nicht länger eine Option, sondern eine Notwendigkeit sind. Für Anlegerinnen und Anleger eröffnet dies spannende Möglichkeiten, denn hinter der wachsenden Bedrohung verbirgt sich ein ebenso exponentielles Investitionspotenzial.