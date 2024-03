BERLIN (dpa-AFX) - Eishockey-Fans können die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Tschechien ohne Zusatzkosten sehen. ProSieben zeigt alle Partien des Vize-Weltmeisters, wie der Free-TV-Sender am Donnerstag mitteilte. Das sind mindestens sieben Vorrunden-Spiele. Die WM beginnt für die deutsche Mannschaft am 10. Mai gegen die Slowakei. Weitere Gegner sind die USA, Schweden, Lettland, Kasachstan, Polen und Frankreich.

Die ProSiebenSat.1 -Gruppe hat sich die WM-Rechte mit einem Sub-Lizenz-Vertrag von der DOSB New Media gesichert. Alle Spiele zeigt der kostenpflichtige Online-Anbieter Sportdeutschland.TV, der zu DOSB New Media gehört. Der Zugang für alle 64 Partien kostet derzeit 19,90 Euro und ab dem 14. April 24,90 Euro.