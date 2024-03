TMX Money ernennt NurExone zum "Rising Star"

Die TMX Group ist ein kanadisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das Börsenplätze für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Derivate und Energiemärkte betreibt. Am bekanntesten ist das Unternehmen für Handelsplätze wie die Toronto Stock Exchange (TSX).

Das Unternehmen bietet Notierungs-, Handels-, Clearing-, Abrechnungs- und Verwahrungsdienste, Informationsdienste und Technologiedienste für die internationale Finanzwelt. Zur Gruppe gehört auch TMX Money - das Flaggschiff, das kostenlose Echtzeit-Aktienkurse für Kleinanleger anbietet.

Anfang März 2024 hat TMX Money NurExone Biologic Inc. in seine illustre Liste der "Rising Stars"¹ aufgenommen. Dies ist eine besondere Ehre für das Unternehmen und spiegelt die außerordentlich positive Entwicklung des Aktienkurses von über 200% seit Januar 2024 (Stand: 14. März 2024) und das hohe Handelsvolumen wider. Nur die TSXV-Aktien mit den höchsten Kursgewinnen (nach Dollarwert) in den letzten drei Monaten qualifizieren sich für den Titel "Rising Stars".

Auf dem Weg zum Erfolg mit Exosomen

Die jüngsten Erfolgsgeschichten des Unternehmens haben in besonderem Maße zur Kursentwicklung der NurExone-Aktie beigetragen. NurExone Biologic Inc. entwickelt eine revolutionäre biologische Technologie auf der Basis von Exosomen zur Behandlung von Schädigungen des zentralen Nervensystems. Die bahnbrechende, auf Exosomen basierende Technologie hat in präklinischen Studien gezeigt, dass sie das Potenzial zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen hat. Andere Indikationen werden ebenfalls in Betracht gezogen.

Zu Beginn des Jahres begann der Hype um NurExone mit der Bekanntgabe, dass das Produkt ExoPTEN den FDD-Status (Orphan Drug Designation) für seltene Krankheiten erhalten hatte. Der ODD-Antrag bei der europäischen EMA folgte kurz darauf.

Im Februar machte NurExone dann Schlagzeilen mit der firmeneigenen ExoTherapy-Plattform zur Herstellung von Nanomedikamenten, durch die das Laden von therapeutischer molekularer Fracht in Exosomen sogar an andere Pharmaunternehmen lizenziert werden kann.