Wichtige MSCI-World-ETF-Auswahlkriterien

Börsengehandelte Indexfonds (kurz: ETFs) bilden einen Index nach. Doch wenn diese besonders viele Aktien enthalten oder der Markt schwer zugänglich ist, greifen Anbieter gern auf Swaps (Tauschgeschäfte, Derivate) zur Indexnachbildung zurück. Diese sind mit Wertpapieren besichert und in wirtschaftlichen Boomzeiten kommt es hier kaum zu Schwierigkeiten. Doch dies kann sich in Krisen, in denen das Vertrauen unter den Banken wie 2008 schwindet, auch schnell ändern.

Wenn wir als Anleger somit die freie Wahl haben, sollten wir zur Risikoreduzierung möglichst auf physisch investierende ETFs zurückgreifen, um tatsächlich auch immer die Aktien des Indexes über den Fonds im Depot zu halten.

Einen zweiten und dritten wichtigen Aspekt bei der ETF-Auswahl bilden das Fondsalter und die Fondsgröße. Viele sehr junge ETFs setzen sich nicht am Markt durch und verschwinden aufgrund ihrer geringen Fondsgröße schnell wieder. Um unnötige Umschichtungen zu vermeiden, können wir deshalb auf verschiedenen Portalen ETFs nach ihrem Alter vorselektieren. MSCI World ETFs, die bereits fünf Jahre oder länger bestehen und eine Mindestgröße von beispielsweise 50 Millionen Euro besitzen, weisen eine gewisse Entwicklungshistorie auf und besitzen dann in vielen Fällen auch eine ausreichende Fondsgröße.

Allein diese drei Kriterien genügen bereits zur Auswahl eines guten MSCI World ETFs.

Anschließend können wir nach weiteren Aspekten wie Ausschüttungsart und jährliche Gesamtkostenquote selektieren. Während ausschüttende Fonds Dividenden und Zinszahlungen regelmäßig auf das Anlegerkonto auszahlen, reinvestieren thesaurierende Fonds die Erträge. Hier können Anleger entsprechend ihren eigenen Präferenzen und hinsichtlich steuerlicher Aspekte selbst frei entscheiden.

Da MSCI World ETFs alle den gleichen Index nachbilden und sich in der Performance kaum unterscheiden, treten sie über die Gesamtkostenquote zueinander in Wettbewerb. Somit können wir bei Berücksichtigung der genannten drei wichtigen Kriterien ETFs mit den günstigsten Kosten bevorzugen.

MSCI-World-ETF-Beispiele

Ein Indexfonds, der die vorgenannten Kriterien erfüllt, ist beispielsweise der SPDR MSCI World UCITS ETF. Er wurde im Februar 2019 in Irland aufgelegt, investiert physisch per Sampling-Verfahren, verwaltet aktuell 5,44 Milliarden US-Dollar (21.03.2024), thesauriert anfallende Erträge und kostet Anleger jährlich nur 0,12 Prozent des investierten Betrages.

Ein zweiter börsengehandelter MSCI World ETF, der viele wichtige Auswahlkriterien erfüllt, ist der Xtrackers MSCI World UCITS ETF. Er wurde im Februar 2015 in Irland aufgelegt, investiert physisch per Sampling-Verfahren, verwaltet aktuell 12,93 Milliarden US-Dollar (21.03.2024), schüttet seine Erträge aus und kostet Anleger jährlich nur 0,12 Prozent der veranlagten Summe.

Ein drittes Beispiel für einen MSCI World ETF bildet der Amundi MSCI World V UCITS ETF. Er wurde im Februar 2018 in Luxemburg aufgelegt, erwirbt alle Indexbestandteile physisch, besitzt derzeit ein Volumen von 2,69 Milliarden US-Dollar sowie eine jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,12 Prozent und thesauriert alle anfallenden Erträge.

Fazit

Ein MSCI World ETF kann langfristig einen positiven Beitrag zum Vermögensaufbau leisten. Die wichtigsten Auswahlkriterien bilden dabei die Replikationsart, das Fondsalter und die Fondsgröße, bei deren Berücksichtigung Anleger bereits eine große Auswahl an guten Indexfonds ganz unterschiedlicher Anbieter vorselektieren können, unter denen sie ihren ETF dann nach weiteren Kriterien auswählen können.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte