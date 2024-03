Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 08-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Premier American Uranium übernimmt American Future Fuel

Premier American Uranium und American Future Fuel gaben vor wenigen Tagen bekannt, dass sie am 19. März 2024 eine endgültige Vereinbarung abgeschlossen haben, gemäß der Premier American Uranium alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von American Future Fuel im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans erwerben wird. Gemäß den Bedingungen des Arrangements erhalten die Aktionäre von American Future Fuel 0,170 Stammaktien von Premier American Uranium für jede AMPS-Aktie. Als neuer CEO wird künftig Colin Healey fungieren.

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Calibre Mining erhöht erneut Reserven und Ressourcen und erreicht Richtlinien des World Gold Council

Calibre Mining verkündete kürzlich die Ergebnisse der aktualisierten Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens für seine Grundstücke in Nicaragua und Nevada mit Stand vom 31. Dezember 2023. Die Reserven sind in beiden Jurisdiktionen seit dem Erwerb der jeweiligen Liegenschaft nach Abzug des Abbaus gestiegen. Wie die Erfolgsbilanz des Teams zeigt, macht Calibre weiterhin effizient neue Entdeckungen und wandelt Entdeckungen in Reserven um, wie der VTEM-Goldkorridor innerhalb des Limon-Minenkomplexes beweist, der im Jahresvergleich ein Reservenwachstum von 36% verzeichnete. Der VTEM-Korridor enthält nun 1,25 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 8,25 g/t Au für 332.000 Unzen in Reserven mit mehreren Kilometern Streichpotenzial und einem laufenden 50.000-Meter-Bohrprogramm. Calibre Mining besitzt nun ein Mineralienvorkommen von über 4,1 Millionen Unzen an Reserven, 8,6 Millionen Unzen an gemessenen und angezeigten Ressourcen (einschließlich Reserven) und 3,6 Millionen Unzen an abgeleiteten Ressourcen. Insgesamt mehr als 130.000 Meter an Ressourcenexpansions- und Entdeckungsbohrprogrammen sind in allen Anlagen im Gange.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass es im dritten Jahr die Responsible Gold Mining Principles ("RGMPs") des World Gold Council erfüllt. Dieser bedeutende Meilenstein unterstreicht Calibres Engagement für ethische, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Die RGMPs des World Gold Council dienen als Benchmark für die Goldminenindustrie und betonen Schlüsselbereiche wie Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und solide Governance-Praktiken. Calibres Erreichen der RGMP-Konformität im Jahr 3 bestätigt das Engagement des Unternehmens, diese grundlegenden Prinzipien in allen seinen Betrieben aufrechtzuerhalten.

Calibre Mining besetzt wichtige Posten für Inbetriebnahme der Valentine Mine und wird in den GDX-Index aufgenommen

Zusätzlich konnte Calibre Mining die Ernennung von Jason Cyr zum Vice President Operations, Kanada, und André Morneau zum Process Manager für die Goldmine Valentine in Neufundland & Labrador, Kanada, bekanntgeben. Darüber meldete man, dass das Unternehmen am 15. März 2024 in den VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE: GDX) aufgenommen wurde. Diese Aufnahme bietet Calibre-Anlegern eine verbesserte Liquidität, Handelsflexibilität und ein höheres Profil.

Canada Nickel macht Neuentdeckung und verbessert Bohrergebnisse

Canada Nickel gab vor wenigen Tagen die ersten positiven Untersuchungsergebnisse seines Explorationsprogramms 2024 bekannt, einschließlich der ersten beiden Bohrlöcher auf dem unternehmenseigenen Grundstück Newmarket und der Ergebnisse des ersten Bohrlochs auf dem Grundstück Reid, das die bisher besten Bohrergebnisse auf Reid lieferte. Demnach durchschnitten die ersten beiden Bohrlöcher bei Newmarket erfolgreich die Zielmineralisierung, einschließlich 373 Meter mit 0,24% Nickel. Der bisher beste Abschnitt bei Reid betrug 675 Metern mit 0,25% Nickel, einschließlich 142 Metern mit 0,32% Nickel und 24 Metern mit 0,40% Nickel. Die ersten fünf Bohrlöcher bei Reid durchschnitten jeweils über 650 Meter der Zielmineralisierung innerhalb einer 800 Meter dicken ultramafischen Sequenz, die damit etwa 2-mal dicker ist als Crawfords Hauptzone.

Collective Mining erweitert Apollo mit mächtigem Bohrabschnitt von über 500 Metern

Collective Mining gab jüngst die Untersuchungsergebnisse von zwei Bohrlöchern bekannt, die im Porphyrsystem Apollo auf dem Projekt Guayabales in Caldas, Kolumbien, niedergebracht wurden. Beide Löcher vergrößerten die Gesamtausmaße von Apollo, wobei APC-92 den südlichen Teil des Systems nach Osten und Westen erweiterte, während APC-93 das System im Norden erweiterte. Dabei erzielte das Unternehmen unter anderem 560,05 Meter @ 1,83 g/t Goldäquivalent einschließlich 112,00 Meter @ 4,52 g/t Goldäquivalent und 110,75 Meter @ 2,73 g/t Goldäquivalent. Das Unternehmen hat derzeit drei Bohrgeräte auf dem Projekt im Einsatz, die auf den Zielen Apollo, Olympus Deeps bzw. Trap bohren. Ein viertes Bohrgerät wurde für das Ziel Box mobilisiert, wo die Bohrungen voraussichtlich im April beginnen werden.

Fury Gold Mines erweitert Percival

Fury Gold Mines gab vor wenigen Tagen die Ergebnisse der fünf verbleibenden Kernbohrungen aus dem Jahr 2023 auf der Liegenschaft Percival bekannt. Die Bohrung 23KP-016 zielte auf einen Bereich, der 115 Meter von den Bohrungen an der westlichen Flanke der bekannten Mineralisierung Percival Main entfernt ist und stieß auf 15,0 Meter mit 0,88 g/t Gold, einschließlich 3,0 Meter mit 2,81 g/t Gold. Eine zweite Bohrung, 23KP-014, überprüfte die westliche Fortsetzung der Mineralisierung Percival Main. Diese Bohrung wurde in einer Entfernung von 75,0 Metern zu den früheren Bohrungen angesetzt und traf auf 18,0 Meter mit 0,50 g/t Gold. Im Jahr 2024 plant Fury weitere Erkundungen in östlicher Richtung entlang des Percival-Trends bis nach Serendipity, wo mittels biogeochemischer Infill-Probenahmen 10 robuste Ziele bis zur Bohrreife verfeinert wurden. Einzelne Anomalien weisen bis zu 150-fache Hintergrundwerte für Gold auf und korrelieren gut mit bekannten Strukturen.

Karora Resources strebt Produktionsausweitung in 2024 an

Karora Resources gab kürzlich eine aktualisierte Prognose für die Goldproduktion im Jahr 2024 von 170.000 bis 185.000 Unzen und eine Kostenprognose für die All-in Sustaining Costs (AISC) von 1.250 bis 1.375 US$ pro verkaufter Unze bekannt. Die aktualisierte Prognose von Karora beinhaltet optimierte Minen- und Erschließungspläne für das Jahr 2024 für alle Betriebe. Bei Beta Hunt umfasst dies die geplante Minenerschließung, die erforderlich ist, um die Mine auf 2,0 Millionen Tonnen pro Jahr zu bringen und die neue Fletcher-Zone bis Ende des Jahres zu erschließen. Die Prognose umfasst auch weitere Ausrüstungserweiterungen, Upgrades der Aufbereitungsanlagen sowohl in Higginsville als auch in Lakewood, Erweiterungen der Haldenlager und andere wachstumsbezogene Ausgaben. Bis Ende 2024 wird der Dreijahres-Wachstumsplan von Karora umgesetzt sein, um einen Betrieb von 2,0 Millionen Tonnen pro Jahr bei Beta Hunt zu erreichen, der zwei aufgerüstete Mühlen sowie Beiträge von Higginsville Gold Operations speist. Nach der Rekord-Goldproduktion von 160.492 Unzen im Jahr 2023 wird die Goldproduktion im Jahr 2024 voraussichtlich erneut deutlich auf 170.000 bis 185.000 Unzen ansteigen.

MAG Silver schließt 2023 mit einem Gewinn ab

MAG Silver gab vor kurzer Zeit die konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekannt. Demnach schloss das Unternehmen das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr mit einem Nettogewinn von 48,659 Millionen US$ (0,47 US$ pro Aktie), der auf Einnahmen aus Juanicipio in Höhe von 65,099 Millionen US$ und ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 97,480 Millionen US$ zurückzuführen ist. Zum Jahresende verfügte Juanicipio über Barmittel in Höhe von 42,913 Millionen US$, was einem Anstieg von 41,811 Millionen US$ gegenüber dem Jahr 2022 entspricht und auf einen starken operativen Cashflow zurückzuführen ist.



Osisko Development veröffentlicht Ressourcenschätzung

Osisko Development veröffentlichte vor wenigen Tagen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die zu 100 % unternehmenseigene unterirdische Lagerstätte Trixie innerhalb des größeren Tintic-Projekts, das sich im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Zentral-Utah, USA befindet. Demnach beherbergt Trixie gemessene Ressourcen von 119.847 Tonnen mit einem Gehalt von 27,36 Gramm pro Tonne Gold und 61,73 g/t Silber, insgesamt 105.437 Unzen Gold und 237.868 Unzen Silber, angezeigte Ressourcen von 124.743 Tonnen mit einem Gehalt von 11,17 g/t Gold und 59,89 g/t Silber, was insgesamt 44.811 Unzen Gold und 240.211 Unzen Silber entspricht sowie abgeleitete Ressourcen von 201.603 Tonnen mit einem Gehalt von 7,80 g/t Gold und 48,55 g/t Silber, was insgesamt 50.569 Unzen Gold und 314.678 Unzen Silber entspricht.

Sibanye-Stillwater schließt Übernahme von Recycling-Unternehmen ab

Sibanye-Stillwater teilte kürzlich mit, dass es einen Kaufvertrag zum Erwerb der Reldan Group of Companies abgeschlossen hat. Alle Bedingungen für die Durchführung der Transaktion wurden erfüllt und die Übernahme von Reldan am 15. März 2024 für einen endgültigen Barkaufpreis von 155,9 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Der Kaufpreis wurde aus dem Erlös der im November 2023 abgeschlossenen vorrangigen, unbesicherten und garantierten Wandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2028 in Höhe von 500 Millionen US-Dollar und einem Kupon von 4,25 % pro Jahr bezahlt. Die Übernahme von Reldan ergänzt das PGM-Recyclinggeschäft von Sibanye-Stillwater in Montana in den USA und verstärkt das Engagement des Unternehmens im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Reldan verarbeitet Industrie- und Elektronikabfälle und produzierte im Geschäftsjahr 2022 145.000 Unzen Gold, 1,9 Millionen Unzen Silber, 22.000 Unzen Palladium, 25.000 Unzen Platin und 3,4 Millionen Pfund Kupfer.

Sierra Madre Gold & Silver schließt Finanzierung ab

Sierra Madre Gold & Silver gab jüngst bekannt, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung aufgestockt und abgeschlossen hat, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt etwa 1.000.020 CA$ erzielt wurde. Der Nettoerlös wird zur Finanzierung der fortlaufenden Wartung und Instandhaltung sowie des Plans zur Wiederinbetriebnahme der Mine in Sierra Madres zu 100 % unternehmenseigenem, ehemals produzierendem Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico, 130 Kilometer südwestlich von Mexiko City, verwendet werden.

