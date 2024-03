Delphia wurde angeklagt, nachdem es fälschlicherweise behauptet hatte, es nutze KI, um "vorherzusagen, welche Unternehmen und Trends den Durchbruch schaffen werden, um vor allen anderen in sie zu investieren", so die SEC. Global Predictions behauptete, es sei der "erste regulierte KI-Finanzberater", neben anderen "falschen und irreführenden Behauptungen". Beide Unternehmen einigten sich auf einen Vergleich und erklärten sich zur Zahlung von Zivilstrafen in Höhe von insgesamt 400.000 US-Dollar bereit.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Montag mitgeteilt, dass sie gegen die Anlageberater Delphia und Global Predictions Anklage erhoben hat, weil sie irreführende Behauptungen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz aufgestellt haben.

"Global Predictions hat in vollem Umfang mit der Untersuchung kooperiert und freut sich, diese Angelegenheit hinter sich zu bringen. Außerdem haben wir in unserem Marketing klargestellt, wie genau wir KI einsetzen", sagte das Unternehmen am Montag in einer Erklärung gegenüber CNN Business.

Zwar ist das kein großer Vergleich für die SEC, aber es ist eine Botschaft an Unternehmen, die lügen, um KI-Investoren anzulocken. "Führungskräfte öffentlicher Unternehmen denken vielleicht, dass sie ihren Aktienkurs steigern können, wenn sie über ihren Einsatz von KI sprechen. Nun, hier bei der SEC wollen wir sicherstellen, dass diese Leute die Wahrheit sagen", sagte SEC-Chef Gary Gensler in einem Video, das am Montag auf dem YouTube-Kanal der SEC veröffentlicht wurde. "Solches AI-Washing schadet den Anlegern."

Genslers neue Warnung kam am selben Tag, an dem Anleger-Liebling Nvidia seine dreitägige KI-Konferenz für Entwickler eröffnete, die von einigen Analysten als KI-"Liebesfest" bezeichnet wurde.

Wie können Anleger sich schützen?

Das SEC Office of Investor Education and Advocacy bietet Anlegern einige Methoden, um solche Betrügereien zu vermeiden. Demnach sollten Anleger unter anderem prüfen, ob jeder Anlageberater, jede Börse oder Plattform, mit der sie zusammenarbeiten, registriert ist.

Investoren sollten außerdem Informationen aus mehreren, verifizierten Quellen heranziehen, bevor sie ihr Geld anlegen. Betrüger können KI nutzen, um Stimmen zu klonen oder gefälschte Videos zu erstellen.

Die SEC warnt auch davor, blindlinks Prominenten oder Influencern zu vertrauen, die für ein Produkt oder eine Dienstleistung werben. Das Produkt oder die Dienstleistung, für die sie werben, könnte ein Betrug sein oder einfach nicht zu jedermanns Anlagezielen passen.

Des Weiteren sollten Anleger Angaben der Unternehmen und ihre Marketingtaktiken prüfen und auf Warnzeichen achten, zum Beispiel wenn der Schwerpunkt auf Werbeaktionen liegt, um Investoren anzulocken, anstatt das Geschäft auszubauen.

Ein weiteres Warnsignal sei das Versprechen einer garantierten, rasanten Rendite bei geringem oder gar keinem Risiko – wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

