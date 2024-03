Laut FactSet prognostizieren Analysten für den US-Index in den nächsten zwölf Monaten ein Wachstum von 7 Prozent. Diese Schätzung basiert auf einem Bottom-up-Kursziel von 5.589,06 Punkten. Sektoren wie Gesundheitswesen und Immobilien stehen im Fokus, erwartet werden hier die größten Kursgewinne von jeweils über 10 Prozent. Dem gegenüber stehen Rohstoffe und Industriewerte mit den geringsten erwarteten Zuwächsen.

Die Genauigkeit solcher Analystenprognosen variiert. In der Vergangenheit neigten Analysten dazu, den Indexwert zu überschätzen – im Durchschnitt der letzten zwanzig Jahre um 8,3 Prozent. In den vergangenen 5 Jahren lag die durchschnittliche Überschätzung bei 4,6 Prozent. Interessanterweise unterschätzten Analysten jedoch den Indexwert in den letzten Monaten. Vor fast einem Jahr lag das Bottom-up-Kursziel bei 4.635,48 Punkten, während der S&P 500 am 20. März 2024 mit 5.224,62 Punkten schloss, was einer Unterschätzung von rund 11 Prozent entspricht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

