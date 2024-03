PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben den Handel am Freitag ohne klare Richtung beendet, die Woche jedoch im Plus abgeschlossen. Die Anleger hätten nach den jüngsten Rekordhochs überwiegend vorsichtig agiert, hieß es. Geprägt war die gute Börsenwoche von neuem Zinsoptimismus. Nachdem die US-Notenbank am Mittwoch drei Zinssenkungen in diesem Jahr angedeutet hatte, signalisierte die Bank of England am Donnerstag, dass die britische Wirtschaft auf eine mögliche Zinssenkung zusteuert. Zudem kündigte die Schweizer Nationalbank eine überraschende Zinssenkung an.

Der EuroStoxx 50 verlor letztlich 0,42 Prozent auf 5031,15 Punkte, verbuchte für die abgelaufene Woche jedoch einen Gewinn von rund einem Prozent. Der französische Leitindex Cac 40 fiel am Freitag um 0,34 Prozent auf 8151,92 Zähler. Dagegen ging es für den britischen Leitindex FTSE 100 um 0,61 Prozent auf 7930,92 Punkte nach oben.