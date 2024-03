Nach Darstellung von SMC-Research musste Gesco im letzten Geschäftsjahr einen leichten Umsatzrückgang und einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet für dieses Jahr wieder einen leichten Umsatzanstieg und eine Gewinnerholung und stuft die Aktie auf der Basis als sehr günstig bewertet ein.

In einem schwierigen konjunkturellen Umfeld habe GESCO im letzten Geschäftsjahr nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatzrückgang um 3,7 Prozent auf 560,7 Mio. Euro hinnehmen müssen. Das Ergebnis habe noch deutlich stärker gelitten, hier betrage das Minus 38,2 Prozent auf 20,9 Mio. Euro. Allerdings haben sich hier auch in Höhe von 5,1 Mio. Euro nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf die Buchwerte von zwei Beteiligungen niedergeschlagen, die besonders unter den derzeitigen Rahmenbedingungen (insb. Baukrise) leiden. Bereinigt um diesen Effekt sei der Gewinn „nur“ um 23 Prozent zurückgegangen. Die Gremien haben eine Dividende von 0,40 Euro (Vorjahr: 1,00 Euro) vorgeschlagen, was einer aktuellen Dividendenrendite von 2,3 Prozent entspreche.