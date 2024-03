NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise vor Veröffentlichung von Quartalszahlen Ende April von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Aromenhersteller dürfte ein starkes organisches Wachstum von 9,8 Prozent ausweisen, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für das Gesamtjahr 2024./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 16:47 / GMT