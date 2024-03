Bau der Northvoltfabrik in Schleswig-Holstein begonnen Der Bau der Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt an der schleswig-holsteinischen Westküste hat am Montag offiziell begonnen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) drückte gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und …