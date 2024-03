FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit Kursaufschlägen in die neue Woche gestartet. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0837 US-Dollar. Das war etwas mehr als der am Freitagabend erreichte dreiwöchige Tiefstand von 1,0802 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Montag auf 1,0835 (Freitag: 1,0823) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9229 (0,9239) Euro.

Der Euro machte so einen kleinen Teil seiner jüngsten Verluste wieder wett. Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann sieht keine fundamentale Berechtigung für die Entwicklung in der vergangenen Woche. Er erwartet daher eine Korrektur. "Nicht die Dollar-Stärke an sich, aber zumindest das jüngst erreichte Ausmaß steht auf wackeligen Beinen", schreibt Leuchtmann in einem Kommentar. Der Wochenbeginn am Devisenmarkt verlief insgesamt in ruhigen Bahnen. Im Euroraum wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.