Müde Aktienmärkte und Powell gegen andere Fed-Mitglieder!

Die US-Aktienmärkte agieren, als wären sie im tiefsten Sommerloch - und Fed-Chef Powell hat offenkundig Opposition innerhalb der Notenbank: denn einige Fed-Mitglieder warnen vor verfrühten Zinsenkungen. Aber Powell will im US-Wahljahr auf Geheiß von US-Finanzministerin Yellen offenkundig die Wirtschaft stützen und füttert daher das Narrativ einer baldigen Zinssenkung. Heute minimale Umsätze an der Wall Street, in der verkürzten Handelswoche fallen ausgerechnet die wirklich wichtigen Dinge dieser Handelswoche (PCE-Inflations-Daten und Powell-Aussagen) auf den Börsenfeiertag Karfreitag. Wieder einmal stützt vor allem Nvidia die US-Aktienmärkte, während Apple weiter schwach bleibt..

