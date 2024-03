Dessen Aktie steigert sich am Dienstag nach guten Zahlen sowie einem starken Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr auf ein neues Allzeithoch.

Die Erlöse kletterten im abgelaufenen Geschäftsjahr um 24,6 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Der daraus erzielte operative Gewinn stieg mit einem Plus von 45,4 Prozent überproportional stark auf knapp 1,9 Milliarden US-Dollar (exklusive Aktienvergütungen). Daraus ergibt sich ein Gewinn von 3,51 US-Dollar pro Aktie.

Noch deutlich stärker ist der Cashflow mit einem Zuwachs von 63 Prozent gestiegen. Das ist vor allem gegenüber der Vielzahl an Wettbewerbern, die häufig mit Nettoabflüssen und einem hohen Cashburn zu kämpfen haben, ein ausgezeichneter Wert. Flutter Entertainment erzielte so unter dem Strich einen bereinigten Cashflow von 938 Millionen US-Dollar und konnte seine ohnehin bereits gesunde Bilanz so weiter stärken.

Wachstumstreiber USA

Für 2024 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 17,5 Prozent. Größter Wachstumstreiber soll dabei vor allem der US-Markt sein, hier wird ein Wachstum von 36 Prozent erwartet – in etlichen US-Bundesstaaten stehen Glücksspiele und Sportwetten unmittelbar vor der Legalisierung.

Der operative Gewinn soll erneut überproportional zum Umsatzwachstum um 30 Prozent steigen. Auch hier zählt das Management auf das wachsende US-Geschäft, für das es einen Gewinnsprung von 206 Prozent sieht. Der starke Ausblick kommt am Markt wenig überraschend hervorragend an.

Neues Allzeithoch, deutliche Outperformance

Mit Kursgewinnen von rund zwei Prozent an der Heimatbörse in London klettert die Aktie auf ein neues Allzeithoch. Auch am deutschen Handelsplatz Tradegate sind die Papiere gefragt. Hier kann sich Flutter Entertainment erstmals oberhalb der Marke von 200 Euro behaupten.

Damit gibt Flutter Entertainment eine wesentlich bessere Figur ab als beispielsweise Mitbewerber Entain, der hierzulande mit dem Wettanbieter bwin vertreten ist. Die Aktie befindet sich seit über zwei Jahren in einem Abwärtstrend.

Flutter Entertainment profitiert von Skaleneffekten

Grund für die Underperformance auch von Aktien wie Penn National oder DraftKings ist der harte Wettbewerb in der Branche: Vor allem die Neukundenakquise verschlingt in Form hoher Marketingausgaben Unsummen an Geld.

Der harte Kampf um Marktanteile wird daher häufig zulasten der Profitabilität geführt. Wer aber wie Flutter Entertainment bereits eine beachtliche Größe erreicht hat, kann von Skaleneffekten profitieren. Die Aktie dürfte daher auch in Zukunft deutlich besser als die der Konkurrenten abschneiden – erst recht nach den am Dienstagmorgen präsentierten Zahlen.

Fazit: Size matters after all!

Der größte Glücksspielanbieter der Welt lässt seine Muskeln spielen und damit die Geschäftstätigkeit seiner Mitbewerber alt aussehen. Dank hoher Skaleneffekte wächst der Gewinn inzwischen schneller als der Umsatz, wie der am Dienstag vorgelegte Geschäftsbericht zeigt. Damit ist Flutter Entertainment seinen um Profitabilität kämpfenden Konkurrenten meilenweit voraus.

Angesichts der in vielen US-Bundesstaaten zu erwartenden Legalisierung insbesondere von Sportwetten erwartet das Unternehmen auch im kommenden Geschäftsjahr ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum. Nachdem die Aktie am Dienstag ein neues Allzeithoch erzielen konnte, dürfte die Rallye von Flutter Entertainment anhalten.

Wer sich als Anleger in der Glücksspielbranche engagieren möchte, sollte das hier tun – mit einem für 2024 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 ist die Aktie sicherlich nicht günstig, das hohe Wachstum und die konkurrenzlose Profitabilität rechtfertigen aber eine Premium-Bewertung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion