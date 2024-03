Inflation: Wie sich die Fed in eine Sackgasse manövriert!

Die Fed ist dabei, unter Führung von Jerome Powell sich in eine Sackgasse zu manövrieren: alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Inflation wieder ansteigt, aber Fed-Chef Powell will den Märkten unbedingt das Signal senden, die Zinsen bald zu senken. Die Märkte glauben das und feiern eine Party - aber die Erkenntnis dürfte bald einsetzen, dass die Fed die Zinsen aufgrund des Wiederaufflammens der Inflation viel weniger (wenn überhaupt) senken kann. Gestern wenig Bewegung an der Wall Street, minimale Umsätze in der verkürzten Handelswoche, in der alle wichtigen Dinge auf den Karfreitag fallen, an dem die Märkte geschlossen sind. Erleben wir auch heute wieder einen Langweiler-Tag?

Hinweis aus Video: