Tim Cooks jüngste Reise nach China, die gekennzeichnet durch Eröffnungen neuer Stores und Treffen mit Zulieferern ist, signalisiert laut Wedbush Securities eine verstärkte Fokussierung auf den chinesischen Markt. Der Handelsminister Chinas traf sich mit Apple-CEO Cook und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit für die gemeinsame Entwicklung. "Der Zeitpunkt dieser Reise war wichtig, denn im Grunde braucht Apple China und China braucht Apple, trotz all des Lärms", zitiert CNBC Wedbush-Analysten.

Apple, das in China mit Konkurrenten wie Huawei konfrontiert ist, sieht sich einer kritischen Phase gegenüber, besonders nachdem die iPhone-Verkäufe dort in den ersten 6 Wochen des Jahres um knapp ein Viertel eingebrochen sind. Das Unternehmen plant, so Cook, seine Investitionen in China zu erhöhen und gleichzeitig einen Teil seiner Produktion in andere Länder zu verlagern, wobei der Großteil in China verbleiben werde.