LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat LVMH nach einer Branchentour in China von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 825 auf 937 Euro angehoben. Dort seien die Stimmung und die Umsatzerwartungen besser, als sie vermutet habe, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe aber markante Unterschiede hinsichtlich der Luxusmarken, die Polarisierung setze sich fort. Marken wie Louis Vuitton, Hermes und Miu Miu schnitten solide ab./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 823EUR auf Tradegate (26. März 2024, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 937

Kursziel alt: 825

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m